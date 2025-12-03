Forvia, Michelin et Stellantis trouvent un accord afin d'assurer la continuité de Symbio

Forvia, Michelin et Stellantis ont trouvé un accord en vue d'assurer la continuité de Symbio, leur entreprise commune dans le domaine de la technologie de l'hydrogène électrique, a annoncé mercredi la société.



Suite au retrait de Stellantis comme client pour ce qui concerne ses activités liées à l'hydrogène, une décision qui avait été officialisée en juillet dernier, Symbio indique avoir structuré une nouvelle feuille de route afin de garantir la continuité de l'exploitation et la pérennité de l'entreprise, avec le soutien des pouvoirs publics.









A l'issue d'une procédure de conciliation, le conseil d'administration, constitué de représentants de ses trois actionnaires que sont Forvia, Michelin et Stellantis, a validé un nouveau plan d'affaires avec un accord de refinancement.



Cette transformation prévoit le maintient de 175 postes sur les plus de 600 emplois que revendiquait la société après la construction de sa "gigafactory" en 2023, afin de lui permettre de poursuivre son activité en s'adaptant à un marché en phase de structuration.



Les objectifs du plan consistent à atteindre la solidité financière, à renforcer la compétitivité de l'entreprise et à sécuriser le déploiement de son plan produit, avec une pile à hydrogène de 75 kW de dernière génération, dédiée aux applications telles que les autobus, les autocars, et les usages stationnaires.



Symbio compte ainsi atteindre une capacité de production de 10 000 systèmes par an à l'horizon 2028-2030 sur son usine SymphonHy de Saint-Fons (Rhône), le plus grand site intégré dédié à la production de piles à combustible en Europe



Parallèlement, l'entreprise explique qu'elle compte préparer l'avenir en développant une nouvelle génération de pile à hydrogène de 150 kW qui pourrait lui permettre de se positionner efficacement sur les segments à usages très intensifs, notamment des poids lourds, afin de répondre aux besoins de décarbonation du transport longue distance sur lequel une forte montée des volumes est attendue à partir de 2030.





