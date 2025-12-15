L'équipementier automobile Forvia a indiqué, vendredi soir, avoir l'intention d'exercer son option de racheter en partie ses obligations à 3,75% à échéance 2028, pour un montant en principal égal à 200 millions d'euros, sur un total de 700 MEUR.

Ces rachats seront réalisés à un prix égal à 100% du montant en principal, majoré des intérêts courus et non payés à la date de rachat. La date de remboursement sera le 24 décembre prochain et la date d'enregistrement, le 23 décembre.