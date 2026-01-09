Forvia s'allie à Sinopec pour accélérer dans l'hydrogène en Chine

Forvia annonce l'entrée d'un investisseur stratégique local au capital de FORVIA Hydrogen Solutions China, sa filiale dédiée aux activités hydrogène en Chine, à l'issue d'une augmentation de capital de 300 millions de yuans (environ 40 millions d'euros).

Sinopec, spécialiste chinois de l'énergie et de la chimie et acteur majeur de la chaîne de valeur de l'hydrogène, rejoindra le projet en tant que partenaire industriel, via sa filiale Chaoyang Hydrogen New Energy Venture Capital Fund.



En 2024, la Chine a produit 36,5 millions de tonnes d'hydrogène, soit une hausse de 3,5% par rapport à 2023, principalement pour la chimie, avec une utilisation croissante dans les transports et la sidérurgie. Elle est le premier marché mondial des véhicules à pile à combustible, avec plus de 30 000 unités vendues, et dispose de 559 stations de ravitaillement. La feuille de route 2025 vise 500 000 véhicules à hydrogène d'ici 2030 et plus d'un million d'ici 2035, soutenue par des subventions, des exemptions de péage et des prix de l'hydrogène réduits.