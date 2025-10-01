Chery Automobile et Forvia ont signé une lettre d'intention pour établir un partenariat stratégique mondial à long terme.

Forvia, reconnu pour son expertise technologique et sa présence mondiale, soutiendra pleinement l'expansion internationale de Chery grâce à sa R&D mondiale et à sa présence industrielle.

' En alignant les technologies de pointe et l'empreinte industrielle de Forvia sur la stratégie de croissance internationale de Chery, nous sommes confiants dans notre capacité à saisir conjointement de nouvelles opportunités de marché, à accélérer la création de valeur durable et à établir de nouvelles normes de performance dans l'industrie automobile' a déclaré Martin Fischer, Directeur Général de Forvia.