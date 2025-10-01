Chery Automobile et Forvia ont signé une lettre d'intention pour établir un partenariat stratégique mondial à long terme.
Forvia, reconnu pour son expertise technologique et sa présence mondiale, soutiendra pleinement l'expansion internationale de Chery grâce à sa R&D mondiale et à sa présence industrielle.
' En alignant les technologies de pointe et l'empreinte industrielle de Forvia sur la stratégie de croissance internationale de Chery, nous sommes confiants dans notre capacité à saisir conjointement de nouvelles opportunités de marché, à accélérer la création de valeur durable et à établir de nouvelles normes de performance dans l'industrie automobile' a déclaré Martin Fischer, Directeur Général de Forvia.
FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sièges (32% ; n° 1 mondial) ;
- modules d'intérieur de véhicules (18,9%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ;
- équipements audiovisuels et multimédias (15,5%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ;
- systèmes d'échappement (15,4% ; n° 1 mondial) ;
- équipements d'éclairage (14,4%) ;
- autres (3,8%).
A fin 2024, le groupe dispose de plus de 290 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,8%), Allemagne (10,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (30,7%), Asie (26,7%) et Amérique (26,5%).
