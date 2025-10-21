UBS réitère son conseil neutre sur le titre avec un objectif de cours de 10,2 E après la publication d'un 'chiffre d'affaires du troisième trimestre conforme'.

'Après le troisième trimestre, nous prévoyons des changements limités par rapport au consensus pour l'exercice 2025' indique UBS.

Forvia a confirmé ses objectifs 2025, à savoir un chiffre d'affaires entre 26,3 et 27,5 MdsEUR à changes constants, une marge d'exploitation entre 5,2 et 6% du chiffre d'affaires et un cash-flow net supérieur ou égal au niveau de 2024 (soit 655 MEUR).

Le groupe vise aussi un ratio dette/EBITDA ajusté inférieur ou égal à 1,8 fois au 31 décembre 2025 sur une base organique, et s'est engagé à le ramener en dessous de 1,5 fois en 2026, un objectif soutenu par des cessions d'actifs.

Au cours actuel, le titre présente un PER 2026 d'environ 9 fois avec un rendement de près de 4%.