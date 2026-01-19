Le N°2 européen de la plaisance, qui fête ses 50 ans, a présenté ce 15 janvier ses perspectives aux investisseurs à l'issue d'un exercice 2024/2025 marqué par des résultats toujours très solides et de forts investissements en amont d'un nouveau cycle de croissance. Nous en avons profité pour faire le point avec son Directeur Général, Nicolas Gardies.

"Notre groupe, numéro 2 européen de la plaisance, fête ses 50 ans cette année et sa stratégie s’inscrit sur le long terme. Après une période 2020-2023 pendant laquelle nos investissements annuels s’élevaient à une dizaine de millions par an, nous avons à partir de l’exercice 2024/2025 entamé une période de fort investissement, autour d’une vingtaine de millions par an, qui devrait durer 3 à 4 ans. Concevoir et investir dans un bateau prend 18 mois, construire un nouveau bâtiment prend 2 à 3 ans, avec des durées de vie économique de 5 à 7 ans pour un bateau et d’au moins 20 ans pour un bâtiment. Aussi, les aléas du cycle inhérents à la plaisance ne peuvent dicter notre stratégie qui repose sur une ambition de conquête de parts de marché et de montée en gamme à la fois sur le monocoque et le multicoque, à destination d’une clientèle de particuliers mais aussi de charter qui, il est vrai, éprouvent aujourd’hui des difficultés à renouveler et étendre leurs flottes."

La gamme Fountaine Pajot évolue vers des bateaux plus grands

Pouvez-vous détailler davantage la cinquantaine de millions d’euros investis sur les deux exercices 2024/2026, soit davantage que ce qui était prévu il y a un an ?

"Nous vendons des bateaux de plus en plus grands, de plus en plus équipés, et donc de plus en plus chers (prix moyen de vente de l’ordre de 1080 K€ en 2025, soit deux fois plus qu’il y a quelques années). D’une part car cela répond à la demande actuelle et d’autre part car nous avons acquis la légitimité auprès de nos clients pour ce faire. Sur les 50 M€ investis sur ces deux exercices, plus la moitié correspond à investissements dans les capacités de production, une petite moitié allant au renouvellement de nos gammes. Il y a un an, nous n’avions pas prévu de lancer la construction de 110 pieds (elle sera partiellement sous-traitée) et notre ambition sur le site de Périgny a évolué. En effet, Périgny, qui est situé à proximité de la Rochelle et que nous avons hérité de Dufour, concentre l’essentiel des investissements capacitaires, soit 20/22M€, avec la mise en place d’une ligne mixte dédiée aux grands modèles (FP 55 et Dufour 54). Une fois cette vague d’investissements réalisée, le groupe sera taillé, si les ventes sont au rendez-vous, pour traiter 400 M€ de ventes "

Investissements du Groupe et leur répartition sur l’exercice 2024/2025 (source : société)

Quelle est l’actualité de votre stratégie de développement de l’amont et de l’aval de la chaîne de valeur ?

"Nous poursuivons notre stratégie d’intégration de l’amont de la chaîne de valeur (renforcement industriel via la filiale tunisienne spécialisée sur les pièces en polyester et montée en charge de notre acquisition de 2024, MDLC, située au sud de Nantes, pour la conception et la fabrication de menuiseries) en spécialisant davantage chacun de nos sites (transfert des activités menuiseries sur le site MDLC et transfert des activités de petites pièces polyester en Tunisie). Notre intégration de l’aval se traduit par des partenariats de distribution stratégiques sur les marchés à fort potentiel mais éloignés géographiquement de nos bases (US & Asie-Pacifique) afin d’en assurer un bon contrôle."

Quelle est la vocation et l’ambition de Blue Charter, filiale à 40.6% du Groupe ?

"Il s’agit pour nous de faciliter le financement de nos clients charter sans prise de risque pour le groupe. Nous nous refusons en effet de vendre des bateaux à crédit comme certains acteurs peuvent le faire. Or, le financement bancaire traditionnel est actuellement compliqué pour les opérateurs de flottes de bateaux de plaisance, ce qui se traduit par des ventes très molles auprès de ce type d’acteurs pour toute la profession. Cela ne nous a pas trop affectés ces dernières années car notre clientèle était constituée de particuliers pour les trois quarts de nos ventes, mais nous cherchons à développer ce canal de vente, d’où cet outil supplémentaire : Blue Charter apporte des solutions de financement innovantes et adaptées à la clientèle de charter."

Quelles indications sur le CA et les marges avez-vous délivré lors de la présentation aux investisseurs du 15 janvier ?

"2025/2026 sera un exercice d’adaptation des moyens de production (ajustement de l’intérim, chômage partiel chez Dufour) et de montée un charge des nouveaux modèles (apprentissage) pour une baisse d’activité de l’ordre de 15/20%, tout en gardant notre effectif pour préparer le rebond. Les marges traduiront cette situation de transition après des années post-Covid où nous avons bénéficié des effets inflationnistes."

Une trajectoire de croissance (source : Fountaine Pajot)

L’auteur de cet article est actionnaire de la société à titre personnel