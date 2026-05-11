Fox Corp dépasse les attentes trimestrielles, le titre au beau fixe
Le groupe américain de médias s'adjuge 4% sur la place new-yorkaise, se dirigeant tout droit vers une quatrième séance de suite dans le vert après avoir dépassé les attentes de Wall Street au titre de son troisième trimestre.
L'action Fox Corp est au beau fixe, le groupe ayant publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, soutenus par la vigueur des revenus publicitaires de ses activités sportives et d'information ainsi que par la croissance continue de sa plateforme de streaming gratuite Tubi.
Dans un contexte géopolitique tendu marqué par le conflit au Moyen-Orient, les annonceurs continuent de privilégier les chaînes du groupe afin de toucher une audience large et fidèle.
Au troisième trimestre, le groupe, propriétaire notamment de Fox News et Fox Sports, a réalisé un chiffre d'affaires de 3,99 milliards de dollars, contre un consensus de 3,82 milliards, Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1,32 dollar, dépassant nettement les attentes du marché fixées à 97 cents.
Le groupe a indiqué que les recettes publicitaires de ses chaînes câblées avaient progressé de 5%, portées notamment par la hausse des tarifs dans les programmes d'information et par la diffusion de la World Baseball Classic. Cette croissance a toutefois été partiellement atténuée par un recul des audiences.
"Cette solide performance, alimentée par des tendances publicitaires toujours robustes, confirme le leadership de Fox dans les programmes en direct, tout en soulignant la dynamique soutenue de Tubi, notre plateforme de streaming gratuite de premier plan", a déclaré le directeur général Lachlan Murdoch dans un communiqué.
M. Lachlan K. Murdoch est co-président et directeur général de la société Fox, co-président de la société News, président exécutif de Nova Entertainment Pty Ltd et fondateur d'Illyria Pty Ltd. Il est membre du conseil d'administration du Paley Center for Media, du Museum of Contemporary Art Sydney et de Nova Entertainment Investments Ltd. M. Murdoch était auparavant président non exécutif de Ten Network Holdings Ltd, vice-président de Prime Media Group Ltd, président de Fox Television Stations, Inc. (Australie), de co-président exécutif de Twenty-First Century Fox, Inc. et de président de Queensland Press Pty Ltd. Il a également siégé au conseil d'administration de Fox Entertainment Group, Inc, de NDS Group Plc et de Gemstar-TV Guide International, Inc. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à l'université de Princeton.
Fox Corporation est une société d'information, de sport et de divertissement. Ses segments comprennent Cable Network Programming, Television, Credible et FOX Studio Lot. Cable Network Programming produit et concède sous licence des contenus d'information et de sport distribués par les systèmes traditionnels de télévision par câble, les opérateurs de diffusion directe par satellite et les sociétés de télécommunications (MVPD traditionnels), les distributeurs virtuels de programmes vidéo multicanaux (MVPD virtuels) et d'autres plates-formes numériques, aux États-Unis. Le segment télévision produit, acquiert, commercialise et distribue des programmes par l'intermédiaire du réseau de diffusion FOX, du service de vidéo à la demande Tubi soutenu par la publicité, de 29 stations de télévision de plein exercice, dont 11 duopoles, et d'autres plateformes numériques, aux États-Unis. Credible est une place de marché de crédit à la consommation aux États-Unis. Le FOX Studio Lot fournit des services de production télévisuelle et cinématographique ainsi que des espaces de bureaux, des services d'exploitation de studio et comprend toutes les opérations de l'installation.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.