France : amélioration de l'activité dans le privé en juin
Selon des données préliminaires, l'indice PMI des services en France, calculé par S&P Global, a progressé plus qu'attendu en passant de 44,3 à 47,4 points, un plus haut de 3 mois, contre des attentes à 45,9 points. Ces données reflètent un ralentissement de la contraction de l'activité.
L'indice PMI manufacturier a également fait mieux que prévu en passant de 49,7 à 50,7 points, là où les analystes misaient sur 50,2. En dépassant le seuil des 50 points, il renoue avec la croissance et s'affiche même sur un niveau inédit depuis 2 mois.
Enfin, l'indice PMI Composite, qui fait la synthèse entre les deux précédentes statistiques s'est logiquement amélioré de 44,9 à 47,6, là où les prévisions étaient à 46 points. Il est au plus haut depuis deux mois.
Pour Joe Hayes, senior principal economist à S&P Global Market Intelligence : "Après la révision à la baisse des chiffres du PIB français du premier trimestre, qui a fait apparaître une contraction trimestrielle, le redressement de l'indice PMI français, mis en évidence par son estimation avancée du mois de juin, sera accueilli avec soulagement. L'indice continue toutefois de signaler une conjoncture économique fragile dans la deuxième économie de la zone euro, la nette intensification des tensions inflationnistes depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient ayant érodé le pouvoir d'achat et pesé sur la demande".
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,3% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,7% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (12% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (23%), Asie (10,7%) et autres (5,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.