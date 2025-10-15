France : baisse confirmée de 1% des prix à la consommation en septembre
Publié le 15/10/2025 à 10:20
En août, l'indice des prix à la consommation (IPC) s'était déjà replié de 0,4% sur un mois.
Sur un an, les prix au détail affichent cependant une hausse de 1,2% en septembre, après +0,9% en août, une accélération qui reflète notamment un recul moins marqué des coûts de l'énergie.
L'indice des prix harmonisé IPCH, qui permet des comparaisons avec les autres pays de la zone euro, a quant à lui reculé de 1,1% le mois dernier, mais augmente de 1,1% sur un an.
L'inflation sous-jacente (hors tarifs publics et produits à prix volatils) s'est quant à elle repliée de 0,1% d'un mois sur l'autre en septembre, mais son évolution sur un an s'inscrit à +1,3%.
Sur un an, les prix de l'énergie ont baissé de 4,4% en septembre, après -6,2 % en août, tandis que les prix de l'alimentation ont légèrement accéléré par rapport à août, affichant une augmentation de 1,7% contre +1,6% le mois précédent.