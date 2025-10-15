France : baisse confirmée de 1% des prix à la consommation en septembre

Les prix à la consommation ont bien diminué de 1% d'un mois sur l'autre en France en septembre sous l'effet du fort repli saisonnier de ceux de services comme l'hébergement et les transports après les vacances d'été, mais aussi de l'alimentation, selon des statistiques publiées mercredi par l'Insee, qui confirme ainsi ses premières estimations.



En août, l'indice des prix à la consommation (IPC) s'était déjà replié de 0,4% sur un mois.



Sur un an, les prix au détail affichent cependant une hausse de 1,2% en septembre, après +0,9% en août, une accélération qui reflète notamment un recul moins marqué des coûts de l'énergie.



L'indice des prix harmonisé IPCH, qui permet des comparaisons avec les autres pays de la zone euro, a quant à lui reculé de 1,1% le mois dernier, mais augmente de 1,1% sur un an.



L'inflation sous-jacente (hors tarifs publics et produits à prix volatils) s'est quant à elle repliée de 0,1% d'un mois sur l'autre en septembre, mais son évolution sur un an s'inscrit à +1,3%.



Sur un an, les prix de l'énergie ont baissé de 4,4% en septembre, après -6,2 % en août, tandis que les prix de l'alimentation ont légèrement accéléré par rapport à août, affichant une augmentation de 1,7% contre +1,6% le mois précédent.

