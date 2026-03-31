France : chute des dépenses des ménages en février

En février 2026, les dépenses de consommation des ménages français en biens se replient nettement sur un mois, de 1,4% en volume (après +0,4% en janvier, un chiffre révisé à la baisse de 0,1 point), d'après l'INSEE.

Ce dernier précise que la consommation d'énergie baisse de nouveau (-2,4% après -1,2%), et que la consommation de biens fabriqués se contracte nettement (-1,7% après +1,1%), comme la consommation alimentaire (-0,5% après +0,4%).



Au sein des biens fabriqués, la consommation en biens durables se replie nettement (-1,8%), ce qui s'explique par un net fléchissement des achats de biens d'équipement du logement (-2,6%), en particulier de meubles et de produits électroniques.



Toujours au mois de février (et donc avant le déclenchement de la guerre), les prix de production de l'industrie française continuent de baisser (-3,1% après -1,9% en janvier) sous l'effet de l'énergie, catégorie sans laquelle ils restent quasi stables (+0,1%).