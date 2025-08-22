France : climat des affaires toujours atone en août

L'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, se maintient à 96 pour le troisième mois consécutif en août.



En deçà de sa moyenne de longue période (100) depuis juillet 2024, le climat des affaires se dégrade nettement dans le commerce de détail, diminue légèrement dans les services, se montre stable dans l'industrie et s'éclaircit dans le bâtiment.



De son côté, l'indicateur synthétique de climat de l'emploi en France perd un point à 95, une nouvelle baisse qui résulte principalement du nouveau recul du solde sur les effectifs passés dans les services (hors intérim).