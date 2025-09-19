France : climat des affaires toujours stable en septembre
Publié le 19/09/2025 à 08:59
L'institut national de statistiques précise que si le climat des affaires s'éclaircit dans les services et le commerce de gros, il se montre quasi stable dans le bâtiment et s'assombrit dans l'industrie et le commerce de détail.
De son côté, l'indicateur synthétique de climat de l'emploi perd deux points à 93, son plus bas niveau depuis janvier 2015 (hors crise sanitaire). Cette nouvelle dégradation résulte principalement de la baisse du solde sur les effectifs prévus dans les services.