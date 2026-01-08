France : creusement du déficit commercial en novembre
Le déficit commercial de la France s'est creusé à 4,17 milliards d'euros en novembre 2025, après 3,48 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.
Publié le 08/01/2026 à 09:17
Dévoilé simultanément par la Banque de France, le solde des transactions courantes de la France (toujours en données CVS-CJO) a fait ressortir un déficit de 0,8 MdEUR en novembre, à comparer à un excédent de 1,4 MdEUR en octobre.