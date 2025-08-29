France : croissance du PIB confirmée à 0,3% au 2e trimestre
Publié le 29/08/2025 à 09:03
La contribution de la demande intérieure finale (hors stocks) est positive pour 0,1 point alors que celle du commerce extérieur reste négative (-0,3 point), mais les variations de stocks contribuent de nouveau positivement, pour +0,5 point.
Au sein de la demande intérieure, la consommation des ménages est restée atone tandis que la formation brute de capital fixe a reculé de 0,1% et que les dépenses des administrations publiques se sont accrues de 0,4%.
Du côté des échanges extérieurs, l'Insee explique que la contribution négative au PIB reflète un rebond des exportations (+0,5%) bien moins sensible que la croissance des importations à +1,3%.