France : déficit commercial en léger repli en août

Le déficit commercial de la France s'est réduit à 5,53 milliards d'euros en août, après 5,74 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.



Cette légère amélioration d'un mois sur l'autre résulte d'un tassement de 0,4% des importations françaises, à un peu plus de 57,3 MdsEUR, alors que les exportations sont restées pratiquement inchangées (-0,1%) à 51,8 MdsEUR.



Dévoilé simultanément par la Banque de France, le solde des transactions courantes de la France (toujours en données CVS-CJO) a fait ressortir un excédent de 1,5 MdEUR en août, à comparer à un déficit de 1,9 MdEUR en juillet.