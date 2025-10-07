France : déficit commercial en léger repli en août
Publié le 07/10/2025 à 09:36
Cette légère amélioration d'un mois sur l'autre résulte d'un tassement de 0,4% des importations françaises, à un peu plus de 57,3 MdsEUR, alors que les exportations sont restées pratiquement inchangées (-0,1%) à 51,8 MdsEUR.
Dévoilé simultanément par la Banque de France, le solde des transactions courantes de la France (toujours en données CVS-CJO) a fait ressortir un excédent de 1,5 MdEUR en août, à comparer à un déficit de 1,9 MdEUR en juillet.