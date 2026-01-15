France : inflation annuelle confirmée à +0,8% en décembre

Sur un an, les prix à la consommation en France augmentent de 0,8% en décembre 2025, en léger ralentissement après +0,9% en novembre, selon l'Insee qui confirme ainsi son estimation provisoire publiée le 6 janvier dernier.

Selon l'institut de statistiques, cette légère baisse de l'inflation annuelle s'explique par un recul plus marqué des prix de l'énergie sur un an (-6,8% après -4,6%), tandis que ceux des services ralentissent légèrement (+2,1% après +2,2%).



À l'inverse, les prix de l'alimentation accélèrent (+1,7% après +1,4%) et ceux des produits manufacturés baissent de manière moins marquée (-0,4% après -0,6%). Enfin, les prix du tabac augmentent sur un an au même rythme qu'en novembre (+4,1%).



L'inflation sous-jacente sur un an s'établit à +1,1% en décembre 2025, après +1% en novembre. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) progresse quant à lui de 0,7% sur un an, après +0,8% en novembre.