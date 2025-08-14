France : inflation annuelle confirmée à 1% en juillet

Sur un an, les prix à la consommation en France augmentent de 1% en juillet 2025, soit le même taux d'inflation annuel que celui observé en juin, selon l'Insee qui confirme ainsi son estimation provisoire publiée fin juillet.



Les légères accélérations des prix des services (à +2,5%) et de l'alimentation (à +1,6%) sont compensées par la baisse plus importante de ceux de l'énergie (-7,2%). Les prix des produits manufacturés évoluent au même rythme qu'en juin (-0,2%).



Toujours en rythme annuel, l'inflation sous-jacente s'établit à +1,5% en juillet, en accélération donc après +1,2% en juin, et l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) augmente de 0,9%, comme le mois précédent.