France : l'activité dans le privé reste en zone de contraction

Au mois de juin, en France, l'activité dans le secteur des services a été décevante. L'indice PMI de S&P Global la mesurant est passé de 44,3 à 46,8 points, là où les analystes espéraient une hausse plus importante à 47,4 points. Il s'agit toutefois du premier redressement de cet indicateur depuis février.

En parallèle, l'indice PMI Composite, qui fait la synthèse entre l'activité dans le secteur manufacturier et dans celui des services s'est installé à 47,2, contre 44,9 en mai, mais là aussi, il était attendu plus haut à 47,6 points. Il s'est néanmoins redressé par rapport au creux de 28 mois enregistré en mai (44,9).



Pour Joe Hayes, senior principal economist à S&P Global Market Intelligence : " compte tenu des signes avant-coureurs de récession mis en évidence par les données PMI du mois de mai et de la révision à la baisse du PIB du premier trimestre, les résultats de l'enquête PMI du mois de juin sont, tout bien considéré, nettement moins mauvais qu'on aurait pu le craindre. L'économie française reste toutefois confrontée à une demande atone, à de fortes tensions inflationnistes ainsi qu'à la faiblesse de la confiance des entreprises".