Dans le détail, dans les services, il s'est contracté plus que redouté à 46,5 points, contre 48,5 estimé et un précédent à 48,8 points.

Pour le secteur manufacturier, il a toutefois fait mieux qu'attendu et est repassé en phase d'expansion en atteignant 52,8 points, contre 49,5 prévu et 50 en mars.