France : l'activité dans le secteur privé se contracte selon des données préliminaires d'avril

Selon des données préliminaires de S&P Global, l'indice PMI Composite du mois d'avril a reculé plus que prévu en France. Il s'est installé à 47,6 points, alors qu'un repli de 48,8 à 48,6 points était attendu.

Dans le détail, dans les services, il s'est contracté plus que redouté à 46,5 points, contre 48,5 estimé et un précédent à 48,8 points.



Pour le secteur manufacturier, il a toutefois fait mieux qu'attendu et est repassé en phase d'expansion en atteignant 52,8 points, contre 49,5 prévu et 50 en mars.