France : l'activité manufacturière au plus haut depuis mai 2022

Au mois d'avril, l'indice PMI manufacturier français s'est amélioré conformément aux attentes selon des données de S&P Global. Il est ainsi passé de 50 à 52,8 points entre mars et avril, atteignant son plus haut niveau depuis mai 2022.



Il a été porté par les nouvelles commandes et la production qui ont enregistré leurs plus fortes hausses depuis le premier semestre 2022. Toutefois, selon les entreprises interrogées, ces rebonds de la demande et de l'activité s'appuient principalement sur des opérations de stockage dans les entreprises clientes, les risques de pénuries et de hausses des prix ayant en effet conduit ces dernières à anticiper leurs commandes. De fait, les prix des achats ont de nouveau très fortement augmenté en avril, tandis que l'inflation des prix de vente s'est elle aussi accélérée.