Selon l'indice PMI manufacturier de S&P Global de mai, le rythme de contraction de l'activité dans ce secteur en France a été moins important que redouté. L'indice est passé de 52,8 à 49,7 points, contre une précédente estimation à 48,9 points. Dans le détail, la production et les nouvelles commandes ont diminué en mai, après avoir augmenté en avril sous l'effet de constitution de stocks chez les clients.
Pour Joe Hayes, Principal Economist à S&P Global Market Intelligence : " comme on pouvait s'y attendre, l'expansion du secteur manufacturier français enregistrée en avril aura été de courte durée. La vague de commandes anticipées qui avait soutenu la croissance le mois dernier s'est achevée, faisant retomber la demande, la production et les stocks en zone de contraction. Parallèlement, les chaînes d'approvisionnement continuent de s'adapter à l'instabilité générale générée par la guerre au Moyen-Orient et au choc énergétique qui s'en est suivi. Ainsi, de plus en plus de fabricants français font état d'un allongement des délais de livraison de leurs fournisseurs et d'une augmentation du coût de leurs achats, ces tensions risquant de se traduire par une inflation générale des prix et des difficultés d'approvisionnement...".
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,3% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,7% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (12% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (23%), Asie (10,7%) et autres (5,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.