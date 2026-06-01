France : l'indice PMI manufacturier moins mauvais que prévu

Selon l'indice PMI manufacturier de S&P Global de mai, le rythme de contraction de l'activité dans ce secteur en France a été moins important que redouté. L'indice est passé de 52,8 à 49,7 points, contre une précédente estimation à 48,9 points. Dans le détail, la production et les nouvelles commandes ont diminué en mai, après avoir augmenté en avril sous l'effet de constitution de stocks chez les clients.



Pour Joe Hayes, Principal Economist à S&P Global Market Intelligence : " comme on pouvait s'y attendre, l'expansion du secteur manufacturier français enregistrée en avril aura été de courte durée. La vague de commandes anticipées qui avait soutenu la croissance le mois dernier s'est achevée, faisant retomber la demande, la production et les stocks en zone de contraction. Parallèlement, les chaînes d'approvisionnement continuent de s'adapter à l'instabilité générale générée par la guerre au Moyen-Orient et au choc énergétique qui s'en est suivi. Ainsi, de plus en plus de fabricants français font état d'un allongement des délais de livraison de leurs fournisseurs et d'une augmentation du coût de leurs achats, ces tensions risquant de se traduire par une inflation générale des prix et des difficultés d'approvisionnement...".