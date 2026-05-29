France : l'inflation accélère à nouveau avec l'énergie en mai
Sur un an, selon l'estimation provisoire de l'Insee réalisée en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient de 2,4% en mai 2026, marquant ainsi une accélération après +2,2% en avril, qui s'expliquerait à nouveau par l'accélération des prix de l'énergie, portée ce mois-ci par une hausse de ceux du gaz.
Publié le 29/05/2026 à 09:08
Sur un mois, en mai, les prix à la consommation augmenteraient pour le 4e mois consécutif, de +0,1% après +1,0% en avril. Cette légère augmentation des prix s'expliquerait par une hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation, particulièrement de ceux des produits frais.
Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 2,8% en mai 2026, après +2,5% en avril. Sur un mois, il augmenterait de 0,1%, après +1,2% le mois précédent.