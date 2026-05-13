France : l'inflation accélère en avril, le chômage à un plus haut de cinq ans

Sur un an, les prix à la consommation en France augmentent de 2,2% en avril 2026, en nette accélération après +1,7% en mars, selon l'INSEE, qui confirme ainsi en seconde lecture son estimation rapide publiée le 30 avril.

Cette hausse du taux d'inflation annuel s'explique de nouveau par la forte accélération des prix de l'énergie (+14,3% après +7,4%), en particulier des produits pétroliers (+31,4% après +18,1%). Les prix des services accélèrent légèrement (+1,8% après +1,7%).



À l'inverse, les prix de l'alimentation ralentissent (+1,2% après +1,8%) et ceux des produits manufacturés baissent légèrement plus vite qu'en mars (-0,6% après -0,5%). Les prix du tabac augmentent au même rythme qu'au mois précédent (+3,2%).



L'inflation sous-jacente sur un an s'établit à +1,2% en avril 2026, après +1,1% en mars. Toujours en rythme annuel, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) augmente enfin de 2,5% après +2,0% en mars.



Le taux de chômage à un plus haut de cinq ans



Publié un peu plus tôt dans la matinée par l'INSEE, le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail (BIT) augmente de 68 000 au 1er trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent, à 2,6 millions de personnes.



Le taux de chômage au sens du BIT s'établit ainsi à 8,1% de la population active, supérieur de 0,2 point à son niveau du 4e trimestre 2025 et de 0,7 point à celui du 1er trimestre 2025. Il ressort donc à son plus haut niveau depuis le 1er trimestre 2021.



Parmi les personnes inactives au sens du BIT, 1,8 million souhaitent un emploi sans être considérées au chômage parce qu'elles ne recherchent pas d'emploi ou ne sont pas disponibles ("halo autour du chômage"), un nombre qui diminue nettement sur le trimestre (-62 000).