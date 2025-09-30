France : l'inflation annuelle accélèrerait en septembre

Selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient en France de 1,2% sur un an en septembre 2025, marquant ainsi une accélération de l'inflation exprimée en rythme annuel après +0,9% en août.



Cette hausse du taux d'inflation annuel s'expliquerait par une nette accélération des prix des services, liée à une baisse beaucoup moins soutenue des prix des services de communication et à une accélération de ceux des services de santé.



Les prix de l'énergie diminueraient moins qu'en août, ceux de l'alimentation et du tabac accéléreraient très légèrement, et ceux des produits manufacturés diminueraient à un rythme très légèrement plus soutenu qu'au mois précédent.



Sur un mois, les prix à la consommation baisseraient de 1% en septembre, après +0,4% en août. En données harmonisées, l'indice des prix augmenterait de 1,1% sur un an (après +0,8% en août) et diminuerait de 1,1% sur un mois (+0,5% le mois précédent).