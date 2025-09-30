France : l'inflation annuelle accélèrerait en septembre
Publié le 30/09/2025 à 09:04
Cette hausse du taux d'inflation annuel s'expliquerait par une nette accélération des prix des services, liée à une baisse beaucoup moins soutenue des prix des services de communication et à une accélération de ceux des services de santé.
Les prix de l'énergie diminueraient moins qu'en août, ceux de l'alimentation et du tabac accéléreraient très légèrement, et ceux des produits manufacturés diminueraient à un rythme très légèrement plus soutenu qu'au mois précédent.
Sur un mois, les prix à la consommation baisseraient de 1% en septembre, après +0,4% en août. En données harmonisées, l'indice des prix augmenterait de 1,1% sur un an (après +0,8% en août) et diminuerait de 1,1% sur un mois (+0,5% le mois précédent).