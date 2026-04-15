France : l'inflation annuelle confirmée à 1,7% en mars

Sur un an, les prix à la consommation en France augmentent de 1,7% en mars 2026, après +0,9% en février, d'après l'INSEE qui confirme ainsi son estimation provisoire pour le mois dernier (tout en rehaussant de 0,1 point son estimation en rythme séquentiel, à +1%).

Cette hausse de l'inflation en rythme annuel s'explique en grande partie par la montée rapide des prix de l'énergie (+7,4% après -2,9%), provoquée par celle des produits pétroliers. Les prix des services accélèrent légèrement (+1,7% après +1,6%). Les prix du tabac accélèrent aussi (+3,2% après +3%).



À l'inverse, les prix de l'alimentation décélèrent sur un an (+1,8% après +2%) et ceux des produits manufacturés baissent plus fortement (-0,5% après -0,2%).



L'inflation sous-jacente sur un an s'établit à +1,1% en mars 2026, après +0,9% en février.



Enfin, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) augmente de 1,1% sur un mois, après +0,7% en février. Sur un an, il augmente de 2% (chiffre révisé en hausse de 0,1 point) après +1,1% en février.