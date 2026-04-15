Cette hausse de l'inflation en rythme annuel s'explique en grande partie par la montée rapide des prix de l'énergie (+7,4% après -2,9%), provoquée par celle des produits pétroliers. Les prix des services accélèrent légèrement (+1,7% après +1,6%). Les prix du tabac accélèrent aussi (+3,2% après +3%).

À l'inverse, les prix de l'alimentation décélèrent sur un an (+1,8% après +2%) et ceux des produits manufacturés baissent plus fortement (-0,5% après -0,2%).

L'inflation sous-jacente sur un an s'établit à +1,1% en mars 2026, après +0,9% en février.

Enfin, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) augmente de 1,1% sur un mois, après +0,7% en février. Sur un an, il augmente de 2% (chiffre révisé en hausse de 0,1 point) après +1,1% en février.