France : l'inflation annuelle confirmée à +2,4% en mai

Sur un an, les prix à la consommation en France augmentent de 2,4% en mai 2026, marquant ainsi une accélération de l'inflation après +2,2% en avril, d'après l'INSEE, qui confirme en seconde lecture son estimation provisoire au titre du mois dernier.

La hausse du taux d'inflation s'explique d'une part par l'accélération des prix de l'énergie (à +16,6%), portée ce mois-ci par un fort rebond de ceux du gaz (+11,3%), et d'autre part par l'accélération des prix des services (à +2,1%). À l'inverse, les prix de l'alimentation ralentissent légèrement (à +1,1%). Ceux des produits manufacturés évoluent au même rythme qu'en avril (-0,6%), tout comme ceux du tabac (+3,2%).



L'inflation sous-jacente (glissement annuel de l'indice sur un an) s'établit à +1,5% le mois dernier, après +1,2% en avril. Enfin, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) s'inscrit en hausse de 2,8% sur un an en mai, après +2,5% le mois précédent.