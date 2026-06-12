France : l'inflation annuelle confirmée à +2,4% en mai
Sur un an, les prix à la consommation en France augmentent de 2,4% en mai 2026, marquant ainsi une accélération de l'inflation après +2,2% en avril, d'après l'INSEE, qui confirme en seconde lecture son estimation provisoire au titre du mois dernier.
Publié le 12/06/2026 à 08:57
L'inflation sous-jacente (glissement annuel de l'indice sur un an) s'établit à +1,5% le mois dernier, après +1,2% en avril. Enfin, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) s'inscrit en hausse de 2,8% sur un an en mai, après +2,5% le mois précédent.