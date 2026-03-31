Cette hausse du taux d'inflation annuel d'un mois sur l'autre s'expliquerait en effet par le fort rebond des prix de l'énergie (+7,3% sur un an après -2,9% en février), en particulier de ceux des produits pétroliers.

Les prix des services accéléreraient légèrement sur un an, comme les prix du tabac. À l'inverse, les prix des produits manufacturés baisseraient plus vite qu'en février et ceux de l'alimentation décéléreraient légèrement sur un an.

Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,9% en mars, après +0,6% en février. En données harmonisées, l'indice des prix augmenterait de 1,9% sur un an, après +1,1% en février, et de 1,1% sur un mois, après +0,7% le mois précédent.