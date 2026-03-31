France : l'inflation bondit en mars avec les prix de l'énergie
Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 1,7% en mars 2026, après +0,9% en février, d'après l'INSEE qui met en avant le rôle joué par la flambée des prix du pétrole.
Publié le 31/03/2026 à 09:05
Les prix des services accéléreraient légèrement sur un an, comme les prix du tabac. À l'inverse, les prix des produits manufacturés baisseraient plus vite qu'en février et ceux de l'alimentation décéléreraient légèrement sur un an.
Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,9% en mars, après +0,6% en février. En données harmonisées, l'indice des prix augmenterait de 1,9% sur un an, après +1,1% en février, et de 1,1% sur un mois, après +0,7% le mois précédent.