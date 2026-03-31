France : l'inflation bondit en mars avec les prix de l'énergie

Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 1,7% en mars 2026, après +0,9% en février, d'après l'INSEE qui met en avant le rôle joué par la flambée des prix du pétrole.

Cette hausse du taux d'inflation annuel d'un mois sur l'autre s'expliquerait en effet par le fort rebond des prix de l'énergie (+7,3% sur un an après -2,9% en février), en particulier de ceux des produits pétroliers.



Les prix des services accéléreraient légèrement sur un an, comme les prix du tabac. À l'inverse, les prix des produits manufacturés baisseraient plus vite qu'en février et ceux de l'alimentation décéléreraient légèrement sur un an.



Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,9% en mars, après +0,6% en février. En données harmonisées, l'indice des prix augmenterait de 1,9% sur un an, après +1,1% en février, et de 1,1% sur un mois, après +0,7% le mois précédent.