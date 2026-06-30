France : l'inflation en baisse en juin
En France, l'indice des prix à la consommation a reculé de 0,2% au mois de juin selon des données préliminaires, là où les analystes tablaient sur une stabilité. En rythme annuel, l'inflation augmenté de 1,8%, loin des anticipations qui étaient à +2,1%, après +2,4% au mois de mai.
Publié le 30/06/2026 à 08:57
Toujours selon l'Insee, cette baisse de l'inflation s'expliquerait par le fort ralentissement des prix de l'énergie, notamment ceux des produits pétroliers, qui resteraient toutefois en nette augmentation sur un an (+11,2 % après +16,6 %). Les prix des services ralentiraient aussi sur un an, mais dans une moindre mesure, comme ceux de l'alimentation.