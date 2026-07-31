France : l'inflation repart à la hausse selon des données préliminaires de juillet

Selon des données préliminaires de l'Insee, l'inflation française a augmenté de 0,6% en juillet, loin de la hausse de 0,3% attendue, après -0,3% en juin. En rythme annuel, la progression de l'indice des prix à la consommation repasse au-dessus des 2%, à +2,1%, contre +1,8% un mois plus tôt.



L'Insee explique que cette hausse sur un mois s'expliquerait par la hausse des prix des services, tirée par les hausses saisonnières des transports et de l'hébergement. Les prix de l'énergie augmenteraient, notamment ceux du gaz et des produits pétroliers. A l'inverse, les prix des produits manufacturés baisseraient sur un mois sous l'effet des soldes d'été. Les prix de l'alimentation seraient quasi stables sur un mois, comme ceux du tabac.