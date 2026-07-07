France : la balance commerciale moins bonne qu'attendu

Au mois de mai, le déficit de la balance commerciale française s'est creusé. Il est passé de 5,4 en avril (donnée révisée d'un déficit de 5,6 milliards d'euros) à 6,9 milliards d'euros en mai. Les analystes tablaient sur -5,9 milliards d'euros.

Dans le détail, en mai 2026, le solde commercial se dégrade de 1,5 milliard d'euros et se situe à -6,9 milliards d'euros, après l'amélioration constatée en avril (+1,0 milliard d'euros). Cette évolution s'explique par une baisse des exportations (-1,1 MdEUR) conjuguée à une hausse plus modérée des importations (+0,4 MdEUR).



La diminution des exportations en mai 2026 est principalement due à la baisse des ventes de matériel militaire (-0,8 MdEUR), contrecoup d'exportations très dynamiques en avril (+0,6 MdEUR). Les exportations d'équipements mécaniques, électroniques et informatiques diminuent également (-0,4 MdEUR). À l'inverse, les livraisons de matériels de transport progressent (+0,2 MdEUR), notamment les produits de l'industrie aéronautique et spatiale (+0,5 MdEUR).



La hausse des importations en mai 2026 s'explique en grande partie par une augmentation des acquisitions de matériels de transport (+0,4 MdEUR), en particulier des produits de l'industrie automobile (+0,3 MdEUR). À l'inverse, les approvisionnements en produits énergétiques diminuent en valeur (-0,4 MdEUR) sous l'effet d'une nouvelle baisse des volumes et du repli des prix après deux mois de hausse.