France : la confiance des ménages est stable en septembre

La confiance des ménages est stable en septembre 2025 selon l'Insee. À 87, l'indicateur qui la synthétise est inchangé et demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).



Le solde d'opinion relatif à la capacité d'épargne future des ménages atteint un maximum historique.



L'opinion des ménages concernant leur situation nancière personnelle future est quasi stable selon l'Insee. Le solde d'opinion associé gagne un point et se rapproche de sa moyenne de longue période.



L'opinion des ménages concernant leur capacité d'épargne, actuelle comme future, se renforce selon l'Insee.



Le solde d'opinion relatif à leur capacité d'épargne future gagne trois points, atteignant un maximum historique, et celui correspondant à leur capacité d'épargne actuelle gagne deux points.