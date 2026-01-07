France : la confiance des ménages remonte un peu en décembre
En décembre 2025, la confiance des ménages français repart légèrement à la hausse, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui augmente d'un point à 90, mais demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100).
Publié le 07/01/2026 à 08:54
L'opinion des ménages sur le niveau de vie passé en France rebondit, le solde d'opinion associé gagnant 4 points, et leurs craintes concernant l'évolution du chômage baissent de nouveau, le solde correspondant perdant 2 points.