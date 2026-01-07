France : la confiance des ménages remonte un peu en décembre

En décembre 2025, la confiance des ménages français repart légèrement à la hausse, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui augmente d'un point à 90, mais demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100).

"Le solde d'opinion relatif à l'opportunité d'épargner atteint un nouveau maximum historique ce mois-ci", met en avant l'Insee, alors pourtant que l'opinion des ménages concernant leur capacité d'épargne, actuelle et future, continue de se dégrader.



L'opinion des ménages sur le niveau de vie passé en France rebondit, le solde d'opinion associé gagnant 4 points, et leurs craintes concernant l'évolution du chômage baissent de nouveau, le solde correspondant perdant 2 points.