France : la conjoncture manufacturière se dégrade en juillet
L'indice PMI S&P Global des directeurs d'achat pour l'industrie manufacturière française s'est replié de 51,2 en juin à 49,8 en juillet, signalant ainsi une dégradation de la conjoncture du secteur manufacturier français le mois dernier.
Pour un 3e mois consécutif, les données mettent en évidence une baisse du volume global des nouvelles commandes. La demande étrangère s'est révélée particulièrement fragile, les nouvelles affaires à l'export ayant enregistré leur plus fort repli depuis un an.
Les fabricants français ont, par conséquent, réduit leurs volumes de production au début du 3e trimestre. Le rythme de la contraction s'est également accéléré, tout en restant modéré dans l'ensemble, et le volume du travail en cours a diminué.
Néanmoins, ils ont renforcé leurs effectifs en juillet, le taux de croissance de l'emploi ayant par ailleurs atteint son plus haut niveau depuis décembre dernier. Leurs perspectives d'activité pour les douze prochains mois se sont également améliorées.
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,3% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,7% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (12% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (23%), Asie (10,7%) et autres (5,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.