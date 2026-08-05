France : la contraction de l'activité dans le secteur privé a ralenti
En France, l'indice PMI des services calculé par S&P Global a fait moins bien que prévu. En juillet, il est passé de 46,8 à 49,6 points, alors que les analystes tablaient sur 49,8 points. Ce redressement signale un nouveau ralentissement de la contraction dans le secteur des services français.
En ce qui concerne l'indice PMI composite, qui fait la synthèse entre l'activité dans le secteur manufacturier et dans celui des services, il a connu la même tendance. De 47,2 en juin, il s'est installé à 49,4 en juillet, mais il était attendu à 49,6 points.
Pour Joe Haynes, senior principal economist à S&P Global Market Intelligence : "le troisième trimestre a relativement bien commencé pour l'économie française. L'indice PMI composite français s'est inscrit à un niveau conforme à une croissance trimestrielle du PIB d'environ 0,2-0,3% en juillet. Ce rythme d'expansion marque un rebond du secteur privé français après un deuxième trimestre marqué par de faibles performances. Cette dynamique a été favorisée par une reprise de la demande, un ralentissement de l'inflation et une amélioration de la confiance".
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,3% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,7% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (12% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (23%), Asie (10,7%) et autres (5,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.