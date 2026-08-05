En ce qui concerne l'indice PMI composite, qui fait la synthèse entre l'activité dans le secteur manufacturier et dans celui des services, il a connu la même tendance. De 47,2 en juin, il s'est installé à 49,4 en juillet, mais il était attendu à 49,6 points.

Pour Joe Haynes, senior principal economist à S&P Global Market Intelligence : "le troisième trimestre a relativement bien commencé pour l'économie française. L'indice PMI composite français s'est inscrit à un niveau conforme à une croissance trimestrielle du PIB d'environ 0,2-0,3% en juillet. Ce rythme d'expansion marque un rebond du secteur privé français après un deuxième trimestre marqué par de faibles performances. Cette dynamique a été favorisée par une reprise de la demande, un ralentissement de l'inflation et une amélioration de la confiance".