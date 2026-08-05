France : la production industrielle augmente moins qu'espéré
Au mois de juin, la production industrielle française n'a progressé que de 0,1%, loin des attentes qui étaient à +0,3%.
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