France : la production industrielle augmente moins qu'espéré

Au mois de juin, la production industrielle française n'a progressé que de 0,1%, loin des attentes qui étaient à +0,3%.

Selon les données de l'Insee, la production s'est nettement affaissée dans l'industrie manufacturière avec un repli de 1,1%, après déjà une baisse de 1% en mai. Elle a diminué dans toutes les grandes branches : -3,8% dans la fabrication de matériels de transport, -0,6% dans la fabrication d'"autres produits industriels" (métallurgie, chimie, pharmacie, etc.), -0,8% dans l'industrie agroalimentaire.