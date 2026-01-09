L'Insee, qui publie ces chiffres, précise que la production s'accroit dans la fabrication de matériels de transport (+2,6%), tant dans l'industrie automobile (+2,7%) que dans les autres matériels de transport (+2,6%).

"La production rebondit également, mais dans une moindre mesure, dans la fabrication de biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques (+1% après -2%)", note par ailleurs l'institut national de statistiques.

A l'opposé, la production se replie dans la fabrication des "autres produits industriels (métallurgie, chimie, pharmacie, etc.)" (-0,3%), dans les industries agro-alimentaires (-0,5%) et dans la cokéfaction et le raffinage (-0,8%).