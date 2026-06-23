France : le climat des affaires dans l'industrie manufacturière recule plus que prévu

Au mois de juin, l'indice du climat des affaires dans l'industrie manufacturière française a reculé de 102 à 100 points, là où les analystes tablaient sur un repli à 101. Cet indicateur retrouve ainsi sa moyenne de longue période. L'Insee, qui calcule cette statistique, indique que cette baisse s'explique principalement par le fort repli de la production passée. Les perspectives personnelles de production poursuivent leur baisse entamée en février 2026.