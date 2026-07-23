France : le climat des affaires remonte légèrement en juillet
En juillet 2026, l'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, gagne deux points pour s'établir à 97 et se rapproche de son niveau moyen (100).
De son côté, l'indicateur synthétique du climat de l'emploi en France est stable, à 98, après son rebond de juin. Le chiffre de juin a d'ailleurs été révisé à la hausse de neuf points, en raison d'un changement de méthodologie visant à mieux refléter la réalité économique.