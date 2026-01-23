France : le climat des affaires reste stable en janvier

En janvier 2026, l'indicateur synthétique du climat des affaires en France se montre stable par rapport au mois de décembre, à son plus haut niveau depuis juin 2024 : à 99, il s'établit presque à sa moyenne de longue période (100).

L'Insee, qui dévoile les résultats de cette enquête, précise que le climat des affaires s'éclaircit dans l'industrie et le commerce de gros, est stable dans les services et le bâtiment, mais se replie nettement dans le commerce de détail.



Par ailleurs, l'indicateur synthétique du climat de l'emploi perd deux points à 93 et s'éloigne davantage de sa moyenne de longue période, du fait principalement de la dégradation des soldes sur les effectifs passés et prévus dans les services (hors intérim).