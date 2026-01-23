France : le climat des affaires reste stable en janvier
En janvier 2026, l'indicateur synthétique du climat des affaires en France se montre stable par rapport au mois de décembre, à son plus haut niveau depuis juin 2024 : à 99, il s'établit presque à sa moyenne de longue période (100).
Publié le 23/01/2026 à 09:00
Par ailleurs, l'indicateur synthétique du climat de l'emploi perd deux points à 93 et s'éloigne davantage de sa moyenne de longue période, du fait principalement de la dégradation des soldes sur les effectifs passés et prévus dans les services (hors intérim).