France : le déficit commercial se creuse en mars avec l'énergie importée

Le déficit commercial de la France s'est creusé en mars, s'établissant à 6,86 MdsEUR, à comparer à 5,51 MdsEUR le mois précédent, selon des données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO).

L'administration des douanes explique que cette dégradation d'un mois sur l'autre reflète un bond de 3,2% des importations de biens, à 59,32 MdsEUR, que n'a pu compenser une progression de seulement 1% des exportations, à 52,46 MdsEUR.



"La progression des importations est principalement due à celle des approvisionnements en produits énergétiques, en particulier depuis le Kazakhstan", précise Bercy, qui incrimine aussi le renchérissement des prix de l'énergie en lien avec la crise au Moyen-Orient.



Dévoilé simultanément par la Banque de France, le solde des transactions courantes de la France est ressorti de nouveau négatif (toujours en données CVS-CJO), mais à -1,2 MdEUR en mars, à comparer à -1,5 MdEUR le mois précédent.