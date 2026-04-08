France : le déficit commercial se creuse fortement en février
Le déficit commercial de la France s'est creusé à 5,78 MdsEUR en février 2026, à comparer à 2,01 MdsEUR en janvier (révisé de 1,84 MdEUR en estimation initiale), selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de Bercy.
Publié le 08/04/2026 à 09:14
D'après l'administration des douanes, la baisse des exportations s'explique par une diminution marquée des exportations d'électricité (-0,4 MdEUR) et de produits de l'industrie aéronautique et spatiale (-0,3 MdEUR).
De son côté, la hausse des importations est portée par une augmentation des importations d'hydrocarbures naturels (+0,8 MdEUR), de matériels de transport (+0,7 MdEUR) et de produits pharmaceutiques (+0,5 MdEUR), notamment depuis la Chine.
Dévoilé simultanément par la Banque de France, le solde des transactions courantes de la France est ressorti de nouveau négatif (toujours en données CVS-CJO) à -1,8 MdEUR en février, après un solde excédentaire de 2,3 MdsEUR en janvier.