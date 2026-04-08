France : le déficit commercial se creuse fortement en février

Le déficit commercial de la France s'est creusé à 5,78 MdsEUR en février 2026, à comparer à 2,01 MdsEUR en janvier (révisé de 1,84 MdEUR en estimation initiale), selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de Bercy.

Cette forte dégradation d'un mois sur l'autre reflète une contraction de près de 2,3% des exportations françaises de biens, à 52,01 MdsEUR, mais aussi un gonflement de 4,6% des importations, à 57,79 MdsEUR.



D'après l'administration des douanes, la baisse des exportations s'explique par une diminution marquée des exportations d'électricité (-0,4 MdEUR) et de produits de l'industrie aéronautique et spatiale (-0,3 MdEUR).



De son côté, la hausse des importations est portée par une augmentation des importations d'hydrocarbures naturels (+0,8 MdEUR), de matériels de transport (+0,7 MdEUR) et de produits pharmaceutiques (+0,5 MdEUR), notamment depuis la Chine.



Dévoilé simultanément par la Banque de France, le solde des transactions courantes de la France est ressorti de nouveau négatif (toujours en données CVS-CJO) à -1,8 MdEUR en février, après un solde excédentaire de 2,3 MdsEUR en janvier.