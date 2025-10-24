France : le PMI composite s'enfonce sous les 50 en octobre

L'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France a fléchi pour un deuxième mois consécutif en octobre : en repli de 48,1 en septembre à 46,8, il s'est enfoncé davantage sous la barre du 50 du sans changement qui sépare la croissance de la contraction.



Il signale ainsi la plus forte baisse de l'activité du secteur privé français depuis huit mois, la contraction s'étant accélérée dans l'industrie manufacturière et les services, reflétant la diminution de la demande clients et la faible conjoncture économique en France.



La demande de biens et services a diminué tandis que les perspectives d'activité pour les douze prochains mois se sont affaiblies à leur plus bas niveau depuis juillet. La croissance de l'emploi s'est toutefois poursuivie, les entreprises ayant augmenté leurs effectifs.