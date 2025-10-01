France : le secteur manufacturier se contracte en septembre

Fléchissant de 50,4 en août à 48,2 en septembre, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est replié sous la barre du 50 signalant ainsi une détérioration modérée de la conjoncture du secteur.



L'enquête signale une accélération des baisses de la production et des nouvelles commandes, tandis que la confiance s'est repliée à son plus faible niveau depuis janvier, la chute du gouvernement Bayrou ayant renforcé le climat d'incertitude politique.



'Conformément à la tendance observée pendant la majeure partie de l'année, les fabricants français ont réduit leurs prix de vente en septembre, et ce malgré la nouvelle hausse (toutefois moins marquée qu'en août) des prix des achats', ajoute S&P Global.