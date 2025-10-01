France : le secteur manufacturier se contracte en septembre
Publié le 01/10/2025 à 10:08
L'enquête signale une accélération des baisses de la production et des nouvelles commandes, tandis que la confiance s'est repliée à son plus faible niveau depuis janvier, la chute du gouvernement Bayrou ayant renforcé le climat d'incertitude politique.
'Conformément à la tendance observée pendant la majeure partie de l'année, les fabricants français ont réduit leurs prix de vente en septembre, et ce malgré la nouvelle hausse (toutefois moins marquée qu'en août) des prix des achats', ajoute S&P Global.