France : le taux de chômage au plus haut depuis cinq ans
Au 1er trimestre 2026, le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail (BIT) augmente de 68 000 par rapport au trimestre précédent, à 2,6 millions de personnes, selon les données publiées par l'INSEE.
Publié le 13/05/2026 à 07:46 - Modifié le 13/05/2026 à 07:57
Sur le trimestre, le taux de chômage se replie de 0,4 point chez les 15-24 ans, à 21,1%, mais augmente de 0,4 point parmi les 25-49 ans, à 7,3%, et se montre quasi stable pour les 50 ans et plus (+0,1 point), à 5,2%.
Parmi les personnes inactives au sens du BIT, 1,8 million souhaitent un emploi sans être considérées au chômage parce qu'elles ne recherchent pas d'emploi ou ne sont pas disponibles ("halo autour du chômage"), un nombre qui diminue nettement sur le trimestre (-62 000).