France : léger ralentissement de l'inflation en août
Publié le 29/08/2025 à 09:16
Cette légère baisse s'expliquerait par le ralentissement des prix des services, notamment ceux des transports. À l'inverse, les prix de l'énergie diminueraient à un rythme moins soutenu qu'au mois précédent, tirés par ceux des produits pétroliers.
Sur un mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 0,4% en août. En données harmonisées, l'indice des prix à la consommation augmenterait de 0,8% sur un an (après +0,9% en juillet) et de 0,5% sur un mois.