Les droits de douane ? Quels droits de douane ?

Si tout se passe bien, le mois d'août 2025 devrait afficher un bilan globalement positif pour les marchés actions. Très très positif en Chine continentale, très positif aux Etats-Unis et positif en Europe. Parmi les rares exceptions, le marché français, dont le destin aoûtien reste en balance au matin de la dernière séance mensuelle, à cause d'une probable crise gouvernementale de rentrée.