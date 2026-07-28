France : légère augmentation des demandeurs d'emploi au 2e trimestre

En moyenne au 2e trimestre 2026, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail, tenus de rechercher un emploi et sans emploi (catégorie A), s'établit à 3 323 000, en hausse de 0,8% (+27 900) par rapport au trimestre précédent, selon le ministère du Travail.

En incluant les 2 478 600 demandeurs d'emploi exerçant une activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi des catégories A, B et C a augmenté de 1,3% (+73 500) par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 5 801 500.



Enfin, le nombre de personnes inscrites à France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social (catégories A, B, C, D et E) s'est accru de 1,1% (+72 000) par rapport à la moyenne du 1er trimestre 2026, pour s'établir à 6 532 400.