France : nouveau recul de la production industrielle en août

Après un pic en juin, la production baisse de nouveau dans l'industrie manufacturière en France au mois d'août 2025 : elle recule de 0,7% après une baisse de 0,5% en juillet (donnée fortement révisée d'une estimation initiale qui était de -1,7%).



L'Insee, qui publie ces chiffre, souligne qu'elle reste supérieure de 1,1% à son niveau moyen des cinq premiers mois de 2025. Dans l'ensemble de l'industrie, elle recule de 0,7% en août (après -0,1% en juillet au lieu de -1,1% annoncé initialement).



En particulier, la production chute en août dans la fabrication de matériels de transport (-4,5%) et la cokéfaction-raffinage (-4,7%), mais rebondit dans la fabrication de biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques (+1,2%).