France : PMI composite proche du seuil de stabilisation en août
Publié le 21/08/2025 à 09:32
Il a même atteint son plus haut niveau depuis le début de la période de contraction de l'activité globale amorcée il y a un an et ne signale qu'une détérioration minime de la conjoncture du secteur privé français.
De même, à l'échelon sectoriel, l'activité n'a qu'à peine reculé par rapport au mois précédent, tant dans l'industrie manufacturière que dans les services, avec des indices sectoriels établis à 49,8 et à 49,7 respectivement.
Néanmoins, les enquêteurs précisent que la demande est demeurée faible et que, pour la première fois depuis novembre 2024, les perspectives d'activité à douze mois se sont orientées à la baisse dans le secteur privé français.