France : rechute de la production industrielle en juillet

En juillet 2025 par rapport au mois précédent en France, la production se replie dans l'industrie manufacturière (-1,7% après +3,5% en juin), ainsi que dans l'ensemble de l'industrie (-1,1% après +3,7%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



La production se replie mécaniquement dans la fabrication de matériels de transport (-10,7%) après avoir bondi en juin (+16,3%), essentiellement du fait de celle de la construction aéronautique et spatiale, par contrecoup d'un pic de production en juin.



La production se replie aussi, mais plus modérément, dans la fabrication de biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques (-2,2% après +3,9%) et dans les industries agro-alimentaires (-1,3% après +0,7%).