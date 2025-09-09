France : rechute de la production industrielle en juillet
Publié le 09/09/2025 à 09:04
La production se replie mécaniquement dans la fabrication de matériels de transport (-10,7%) après avoir bondi en juin (+16,3%), essentiellement du fait de celle de la construction aéronautique et spatiale, par contrecoup d'un pic de production en juin.
La production se replie aussi, mais plus modérément, dans la fabrication de biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques (-2,2% après +3,9%) et dans les industries agro-alimentaires (-1,3% après +0,7%).