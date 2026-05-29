France : rechute des dépenses des ménages en avril

Les dépenses de consommation des ménages français en biens se replient sur un mois de 0,5% en volume en avril, après une progression de 0,9% en mars (chiffre révisé à la hausse de 0,2 point par rapport à l'estimation initiale), selon les données CVS-CJO de l'Insee.

Plus précisément, la consommation d'énergie repart à la baisse (-2,9% après +0,5%) et la consommation de biens fabriqués ralentit (+0,2% après +1,7%). La consommation alimentaire, quant à elle, est quasi stable (-0,1% après +0,1%).



La baisse des dépenses en énergie est portée à la fois par le repli des dépenses en carburants, dans un contexte de forte hausse des prix, et par celui de la consommation de gaz et d'électricité, avril 2026 se classant au 3e rang des mois d'avril les plus chauds depuis 1900.